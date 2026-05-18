"Баку-Супса" заработает в ближайшее время

Грузия намерена реанимировать нефтепровод Баку-Супса в ближайшее время - возобновление проекта позволит стране еще больше укрепить свои позиции в качестве важного партнера для соседних государств и Европы.

Грузия планирует в кратчайшие сроки возобновить работу нефтяного трубопровода Баку-Супса – он имеет стратегическое значение для страны и ее международных партнеров, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.

"В последние годы трубопровод не эксплуатировался, однако, в соответствии с достигнутой договоренностью, благодаря совместным усилиям, он будет вновь введен в эксплуатацию в ближайшем будущем"

- Мариам Квривишвили

При запуске нефтяной магистрали власти страны будут тесно сотрудничать с азербайджанской государственной компанией SOCAR, которая со своей стороны обеспечит возобновление работы трубопровода, – заявила Квривишвили, передает Sputnik Грузия.

Напомним, нефтепровод Баку-Супса - ключевой в цепочке поставок, обеспечивающим возобновление транзита нефти из Центральной Азии в Европу через Грузию. Он позволяет поставлять "черное золото" с терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на черноморском побережье.