"Баку-Супса" заработает в ближайшее время

Грузия планирует в кратчайшие сроки возобновить работу нефтяного трубопровода Баку-Супса – он имеет стратегическое значение для страны и ее международных партнеров, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
"В последние годы трубопровод не эксплуатировался, однако, в соответствии с достигнутой договоренностью, благодаря совместным усилиям, он будет вновь введен в эксплуатацию в ближайшем будущем"
- Мариам Квривишвили
При запуске нефтяной магистрали власти страны будут тесно сотрудничать с азербайджанской государственной компанией SOCAR, которая со своей стороны обеспечит возобновление работы трубопровода, – заявила Квривишвили, передает Sputnik Грузия.
Напомним, нефтепровод Баку-Супса - ключевой в цепочке поставок, обеспечивающим возобновление транзита нефти из Центральной Азии в Европу через Грузию. Он позволяет поставлять "черное золото" с терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на черноморском побережье.