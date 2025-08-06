Госдеп США не подтвердил сведения об усилении антироссийских санкций 8 августа

В Госдепе ушли от ответа на вопрос о возможном усилении санкционного давления на Россию. В ведомстве отметили, что не будут спекулировать на эту тему.

В Госдепартаменте Соединенных Штатов не подтвердили и не опровергли намерение объявить 8 августа о новых санкциях в отношении России.

Выступая на брифинге, замглавы пресс-службы Госдепа Томми Пиготт отметил, что на эту тему очень много спекуляций.

"Здесь много спекуляций. Я не собираюсь спекулировать на эту тему"

– Томми Пиготт

Напомним, накануне сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиктофф провел в Москве встречу с президентом России. После этого американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что президент страны Дональд Трамп в течение ближайших 36 часов решит, будет ли он усиливать санкционное давление на Россию

