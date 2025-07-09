Вестник Кавказа

Глава МИД Ирана встретился с Си Цзиньпином

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Аббас Аракчи встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Отметим, что глава иранской дипломатии сегодня принял участие в 25-й встрече министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Аббас Аракчи также встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, стороны обсудили иранскую ядерную проблему. 

Напомним, что саммит глав МИД является решающим этапом в подготовке саммита ШОС, который состоится в Тяньцзине с 30 августа по 1 сентября.

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