Глава МИД Ирана встретился с Си Цзиньпином

Аббас Аракчи встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Отметим, что глава иранской дипломатии сегодня принял участие в 25-й встрече министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Аббас Аракчи также встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, стороны обсудили иранскую ядерную проблему.
Напомним, что саммит глав МИД является решающим этапом в подготовке саммита ШОС, который состоится в Тяньцзине с 30 августа по 1 сентября.