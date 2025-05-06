Глава МИД Ирана прибыл на переговоры с США в Оман

Сегодня в Маскате пройдет очередной раунд ирано-американских переговоров. Руководитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики уже прибыл прибыл в столицу Омана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в столицу Омана, где сегодня пройдут переговоры с Соединенными Штатами по ядерной сделке. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 11 мая на страницах иранского министра в соцсетях.

В преддверии сегодняшних переговоров глава иранского внешнеполитического назвал одну из главных проблем в диалоге США. По его словам, она заключается в противоречивых позициях американцев.

Напомним, в прошлом месяце состоялось три раунда ирано-американских переговоров по ядерной сделке. Два из них были организованы на территории Омана, а еще один – в Италии.