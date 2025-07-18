Гибель гражданина России начали расследовать в Турции

В Турции расследуют смерть россиянина в ходе бытового конфликта. Инцидент случился на юге страны в среду.

На юге Турции во время бытового конфликта погиб гражданин России. Соответствующую информацию подтвердили 24 июля в Генконсульстве РФ в Анталье, где и произошла трагедия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

"По информации турецкой стороны, 23 июля в Аланье (в районе Махмутлар) в результате полученного в ходе бытового конфликта ножевого ранения скончался гражданин России 1990 года рождения. По данному факту задержаны двое россиян, возбуждено уголовное дело. Проводятся процессуальные действия"

– Генконсульство РФ

Там отметили, что находятся в постоянном контакте с турецкими органами и готовы оказать необходимое содействие, в том числе в оформлении документов, которые нужны для того, чтобы привезти тела погибшего на родину.

Согласно информации, раненому мужчине была оказана помощь на месте, после чего его отвезли в больницу, где он впоследствии скончался.