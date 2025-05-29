Генсек ОПЕК приедет осенью в Россию

Хайсам аль-Гайс намерен ближайшей осенью приехать в Россию. Цель поездки – участие в Российской энергетической неделе.

Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс собирается в октябре приехать в Россию. Соответствующую информацию он сам подтвердил в кулуарах семинара ОПЕК.

Он подчеркнул, что в рамках этой поездки посетит Российскую энергетическую неделю (РЭН).

Глава организации также поведал, что во время визита в Санкт-Петербург он провел содержательную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

У нас состоялась очень содержательная беседа, и президент прекрасно осведомлен обо всех деталях сотрудничества и обо всех фундаментальных рыночных факторах, не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе"

– Хайсам аль-Гайсс

Он заметил, что был очень впечатлен и рад слышать, что глава российского государства в курсе деталей некоторых прогнозов организации.

"Президент пригласил меня вернуться в Москву на Российскую энергетическую неделю. Я планирую это сделать, и наше сотрудничество действительно крепнет год от года"

– генсек ОПЕК

Напомним, встреч генсека ОПЕК и президента России прошла после пленарного заседания ПМЭФ 20 июня.

Путин встретился с генеральным секретарем ОПЕК после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 20 июня.