"Газпром" и Китай ведут переговоры о новых газовых поставках

В "Газпроме" рассчитывают прочно закрепиться на рынке Китая. В компании отмечают, что сделать это ей помогут газовые поставки по "Силе Сибири" и по "дальневосточному" маршруту.

Российская компания "Газпром" и Китай обсуждают возможности для новых проектов трубопроводных газовых поставок. Об этом сказано в отчете за прошлый год.

В компании надеются, что газовые поставки по "Силе Сибири" и по "дальневосточному" маршруту помогут ей занять устойчивые позиции на китайском рынке.

В "Газпроме" отметили, что у Китая ограничены возможности по увеличению собственной добычи, в связи с чем увеличение спроса приводит к необходимости наращивания газового импорта.

"Ожидается, что в долгосрочной перспективе такая ситуация сохранится. На сегодняшний день ключевую роль в обеспечении поставок газа в основные центры потребления Китая играет трубопроводный газ из России и Центральной Азии, а также СПГ"

– "Газпром"