ФТС избавила границы России и Казахстана от пробок большегрузов

Мобильные группы Федеральной таможенной службы России переместились с пограничных пунктов пропуска на границе с Казахстаном на дороги, чтобы избавить КПП от многокилометровых пробок.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России уже не проверяет большегрузы в контрольных пунктах пропуска (КПП) на границе РФ и Казахстана, чтобы избавить их от огромных очередей - въехавший на российскую территорию транспорт выборочно проверяют на трассах вблизи границы мобильные группы таможенников, сообщили в ведомстве.

Скоплений грузовых автомашин на пунктах пропуска на границе с Россией нет, их работа идет в штатном режиме, сообщила накануне и пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана, передает РИА Новости.

"Таможенные органы не осуществляют проверочные мероприятия в пунктах пропуска на границе России и Казахстана и не оказывают влияния на прохождение через них транспортных средств. В пунктах пропуска очереди отсутствуют, погранпереходы работают в штатном режиме"

- ФТС России

Проверочные мероприятия идут только на территории Российской Федерации строго в соответствии с законодательством, и если все документы в порядке, проверка занимает не более 8 минут, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали о том, что тысячи большегрузов, следующих из Китая в Россию транзитом через Казахстан, не могут попасть в РФ из-за пристального внимания к их грузу казахстанских таможенников – полагают, что это связано с антироссийскими санкциями. Так, 15 октября пробка на въезде в Россию собрала около 2,5 тыс большегрузов и растянулась на многие километры из-за усиленных таможенных проверок грузов, особенно следующих транзитом из Поднебесной подпадающих под антироссийские санкции электроники, дронов и их комплектующих, брендовой одежды и других товаров.