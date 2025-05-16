Вестник Кавказа

Фидан провел встречу с членами Совета директоров АРТП

Хакан Фидан
© Фото: сайт МИД Турции
Глава турецкого МИД пообщался в понедельник членами Совета директоров АРТП. В ходе поездки в Россию он также уже провел встречу с президентом страны Владимиром Путиным.

В Москве 26 мая прошла встреча главы МИД Турции Хакана Фидана и членов Совета директоров Ассоциации российских и турецких предпринимателей. Об этом сказано в распространенном в понедельник сообщении турецкого МИД.

Встреча прошла в посольстве республики в Москве. Подробности встречи на данный момент не сообщаются.

Ранее сегодня Фидан встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию вокруг украинского урегулирования и отношении Турции и России. Во вторник глава турецкого внешнеполитического ведомства проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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