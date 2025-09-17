Тбилиси заявил о тупике по вопросу евроинтеграции. Ответственность за это, по мнению властей Грузии, лежит на Брюсселе.

Евросоюз несет ответственность за тупиковую ситуацию, которая сложилась в отношениях с Тбилиси по вопросу евроинтеграции. Для перезапуска процесса Брюссель должен самостоятельно инициировать диалог с Тбилиси, заявила глава грузинской дипломатии Мака Бочоришвили.

"Брюссель сам загнал себя в тупик собственными решениями, когда заявил, что из-за принятия закона — закона, который парламент утвердил, исходя из интересов общества и страны — он прекращает отношения с государством. Конечно, выйти из такой тупиковой ситуации, в которую сам себя загоняешь, уже непросто"

– Мака Бочоришвили

Бочоришвил также заявила, что власти Грузии не могут пойти на уступки в вопросе отмены закона о прозрачности иностранного влияния, поскольку эта инициатива укрепляет безопасность страны.

Как ранее отметили в докладе Еврокомиссии, Тбилиси продолжает откат от "демократических принципов", Грузия остается кандидатом на членство в евроальянсе только на словах.