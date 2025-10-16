Евросоюз готовит отмену безвизового режима с Грузией. О его частичной приостановке в ноябре заявила глава МИД стран ЕС Кая Каллас.

В ноябре отдельные группы граждан Грузии не смогут попасть в Европу без оформления виз. О частичном запрете безвизового режима с Грузией заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас. Решение спикер озвучила на брифинге после заседания глав МИД стран ЕС.

"Ситуация с верховенством права и правами человека в Грузии продолжает ухудшаться… Новые визовые правила вступят в силу в ноябре, что позволит нам отменить безвизовый режим для определенных групп"

- Кая Каллас

Глава дипслужбы ЕС подчеркнула недопустимость "личных нападок на европейских послов" и уточнила, что возобновление кандидатского статуса Грузии в ЕС на сегодняшний день невозможно.

Европейские перспективы Грузии

Политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что начало отмены безвизового режима почти не повлияет на европейскую политику Грузии, поскольку отношения Тбилиси с Брюсселем и так испортились за предыдущие 3,5 года.

"В последнее время европейская политика Грузии и так ужесточилась из-за несправедливости отношения евроструктур к республике. На протяжении 9 лет правления Михаила Саакашвили Брюсселем не было сделано ни одного замечания по соблюдению европейских стандартов, они возникла и только после прихода к власти "Грузинской мечты". Тем не менее, нормальные отношения сохранялись почти десять лет, пока Грузия не отказалась от открытия "второго фронта" против России, поскольку не пожелала истреблять свои человеческие и материальные ресурсы. После этого со стороны европейцев резко выросли претензии к демократии в Грузии и пошли заявления, что у республики пророссийская ориентация", - прежде всего сказал он.

"С тех пор напряженность в контактах Тбилиси и Брюсселя только нарастает, и можно ожидать, что нажим на грузинское правительство будет продолжаться все время украинского конфликта. Зеленский и европейские представители в посольствах намекают и порой говорят прямо, что если бы Саакашвили был у власти, Грузия вступила бы в боевые действия с Россией. Наверное, это и на самом деле правда. Поскольку и у Зеленского, и у западных политиков есть такое мнение, они стремятся к тому, чтобы сменить власть в Грузии. Это основа всех нынешних проблем в грузино-европейских отношениях", - подчеркнул Рамаз Сакварелидзе.

"Разумеется, нажим на Грузию с целью заставить ее вступить в войну с Россией для многих здесь стал раздражающим фактором – это неприемлемо для большинства населения Грузии. Война с Россией грузинским гражданам не нужна. Многие недовольны тем, что Запад так сильно давит на Грузию во исполнение целей западной политики, и антизападные настроения этой части населения не будут меняться из-за отмены безвиза. Меньшая часть населения, поддерживающая Саакашвили, тоже продолжит бунтовать, так как она настроена против существующей власти. То есть в результате новых санкций ничего нового не произойдет", - ожидает политолог.

По оценке эксперта, безвиз будет отменен в первую очередь для той группы грузинских граждан, которую стремятся поразить в правах и грузинская оппозиция, и западные политики. "Все они хотят, чтобы под санкции попали представители грузинских властей – члены правительства и депутаты "Грузинской мечты"", - заключил Рамаз Сакварелидзе.