Ереван отказался от покупки индийских истребителей

Министерство обороны Армении приостановило переговоры с Индией по покупке индийских истребителей Tejas после крушения боевой машины на Дубайском авиашоу: израильские поставщики уже подсчитывают убытки.

Армения объявила о приостановке переговоров о покупке партии индийских истребителей Tejas ("Сияющий") – это произошло после крушения индийского боевого самолета на авиашоу в Дубае, пишет израильское издание The Jerusalem Post.

Интерес к ходу переговоров у Израиля не случаен – часть комплектующих боевой машины поставляют израильские заводы, теперь же они понесут значительные убытки, пишет NEWS.am.

Ранее Армения вела переговоры с индийской стороной о покупке 12 самолетов за $1,2 млрд – речь шла об усовершенствованной версии истребителя, оснащенной радаром с AESA и системой радиоэлектронной борьбы производства израильской компании Israel Aerospace Industries, пишет издание.

Истребитель Tejas разрабатывался Индией с 1982 года, однако во время демонстрации возможностей боевой машины на авиашоу в Дубае она потерпела крушение.