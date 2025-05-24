Ереван готов помочь нормализовать отношения Вашингтону и Тегерану

В МИД Армении сообщили о готовности помочь США и Ирану наладить отношения. В ведомстве отметили, что республика обладает значительным опытом в этих вопросах.

Армения готова помочь Соединенным Штатам и Ирану с нормализацией отношений. Такое заявление сделал 5 июня глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

"Мы проинформировали всех наших партнеров – и недавно обновили эту информацию – о готовности использовать наши возможности для содействия нормализации и урегулированию отношений между двумя нашими партнерами, имеющими противоположные позиции и взгляды"

– армянский министр

Он подчеркнул, что у Еревана значительный опыт в вопросах нормализации, которым он готов поделиться им с другими.

Напомним, в апреле-мае состоялось уже целых пять раундов ирано-американских переговоров по ядерному вопросу. В МИД Исламской Республики отмечают, что пойдут на сделку с американцами только в том случае, если им дадут сохранить право на обогащение урана.

Накануне СМИ сообщили, что представители двух стран до сих пор не могут согласовать дату шестого раунда переговоров.