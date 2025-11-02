Эрдоган сообщил о возвращении из Турции в Сирию свыше 1 млн беженцев

Президент Турции сообщил, что за 9 лет в Сирию смогли вернуться чуть менее 1,3 млн беженцев. Он подчеркнул, что в последнее время этот процесс ускорился.

В Сирию к настоящему моменту вернулись 1,29 млн беженцев. Такое заявление сделал 9 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами.

"По мере того как Сирия укрепляет свое единство, мир и стабильность, возвращение беженцев, разбросанных по всей планете, ускоряется. С 2016 года число людей, вернувшихся в Сирию, достигло 1,29 млн человек"

– глава турецкого государства

Он отметил, что с каждым днем это число продолжает расти.

"Для нас это обнадеживающие и позитивные результаты"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Он также подчеркнул, что Турция уже начала возводить жилье в Сирии, добавив, что будет продолжать вести данные работы в будущем.