Полмиллиона человек вернулись в Сирию после смены власти в стране

ООН сообщает о возвращении на родину свыше 500 тыс сирийских беженцев. В организации отмечают, что все они вернулись домой в течение последних 11 месяцев.

В Сирию после свержения власти в стране вернулись примерно 550 тыс человек. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Министр отметил, что в настоящее время на территории Турции находятся около 2,4 млн сирийских беженцев. При этом он уточнил, что ранее там нашли убежище свыше 3,5 млн выходцев из Сирии.

По данным агентства Организации Объединенных Наций по делам беженцев, после свержения Башара Асада в страну вернулось 1,16 млн человек, и примерно 1,9 млн внутренне перемещенных лиц смогли вернуться в свои дома.

В ООН отмечают, что за границей сейчас все еще остаются в районе 4,5 млн сирийских беженцев.

Напомним, в ноябре 2024 году вооруженные формирования сирийской оппозиции приступили к масштабному наступлению на позиции сирийской армии. В декабре они вошли в Дамаск, вынудив президента Башара Асада оставить президентский пост и уехать из страны. Президент САР на переходный период стал Ахмед аш-Шараа.