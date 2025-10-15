Вестник Кавказа

Президент Сирии раскритиковал госслужащих за роскошные машины

Новый флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ахмед аш-Шараа осудил своих сторонников, приехавших на встречу с ним на дорогих транспортных средств. Он подчеркнул, что они очень быстро забыли о том, что являются сыновьями революции.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа раскритиковал своих сторонников за то, что они приехали на бывшую базу повстанцев в провинции Идлиб на роскошных автомобилях.

Эта встреча состоялась 30 августа в бывшем штабе аш-Шараа, однако ранее о ней не писала пресса. Аш-Шараа выступал в окружении нескольких высокопоставленных представителей силовых структур.

"Я и не знал, что у вас такие высокие зарплаты!"

– сирийский лидер

Увидев множество автомобилей Cadillac, Range Rover и Chevrolet, он поинтересовался у собравшихся чиновников и бизнесменов, не забыли ли они о том, что являются сыновьями революции.

"Вас так быстро соблазнили?"

– Ахмед аш-Шараа

Участники этой встречи также отмечали, что после этого глава государства призвал госслужащих сдать ключи от своих автомобилей или готовиться к расследованию по факту незаконного обогащения. Некоторые из них действительно передали ключи при выходе.



