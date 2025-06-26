Вестник Кавказа

Эрдоган поздравил Азербайджан с избранием города Шуша туристической столицей ОЭС

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган поздарвил Азербайджан с избранием Шуши туристической столицей ОЭС. Он отметил, что сотрудничество в туризме налагает особые обязательства.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с избранием города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества 2026 года.

"В лице президента Ильхама Алиева поздравляю всех жителей Азербайджана с избранием города Шуша туристической столицей ОЭС 2026 года"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Президент страны подчеркнул значимость сотрудничества в туристической сфере, отметив, что это налагает на страны ОЭС особые обязательства.

Эрдоган напомнил, что на данный момент туристической столицей Организации является турецкий город Эрзурум.

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