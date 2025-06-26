Эрдоган поздравил Азербайджан с избранием города Шуша туристической столицей ОЭС

Реджеп Тайип Эрдоган поздарвил Азербайджан с избранием Шуши туристической столицей ОЭС. Он отметил, что сотрудничество в туризме налагает особые обязательства.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с избранием города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества 2026 года.
"В лице президента Ильхама Алиева поздравляю всех жителей Азербайджана с избранием города Шуша туристической столицей ОЭС 2026 года"
- Реджеп Тайип Эрдоган
Президент страны подчеркнул значимость сотрудничества в туристической сфере, отметив, что это налагает на страны ОЭС особые обязательства.
Эрдоган напомнил, что на данный момент туристической столицей Организации является турецкий город Эрзурум.