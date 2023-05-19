Эрдоган: нельзя манипулировать темой восстановления зоны бедствия

Опубликовано: 7:13, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Власти Турции продолжат поддерживать пострадавших в результате землетрясения 6 февраля. Манипулировать данной темой в политических целях недопустимо, заявил Эрдоган.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о недопустимости манипуляций в политических целях с темой восстановления зоны бедствия.

«В преддверии второго тура голосования на выборах президента в ход пускаются лживые утверждения о некоем прекращении поставок помощи в зону бедствия или выдворении из гостиниц людей, лишившихся своих домов. Я уже не говорю о кампаниях дезинформации в соцсетях»

– Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, власти Турции не прекращают усилий по поддержке граждан, которые пострадали в результате землетрясений 6 февраля.