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Эрдоган: нельзя манипулировать темой восстановления зоны бедствия

президент Турции
© Фото: сайт президента Турции
Власти Турции продолжат поддерживать пострадавших в результате землетрясения 6 февраля. Манипулировать данной темой в политических целях недопустимо, заявил Эрдоган.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о недопустимости манипуляций в политических целях с темой восстановления зоны бедствия.

«В преддверии второго тура голосования на выборах президента в ход пускаются лживые утверждения о некоем прекращении поставок помощи в зону бедствия или выдворении из гостиниц людей, лишившихся своих домов. Я уже не говорю о кампаниях дезинформации в соцсетях»

 – Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, власти Турции не прекращают усилий по поддержке граждан, которые пострадали в результате землетрясений 6 февраля.

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