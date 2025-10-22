Вестник Кавказа

Экс-сотрудник МАГАТЭ получил 10 лет тюрьмы за шпионаж в Иране

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
10 лет тюрьмы за шпионаж получил ученый-ядерщик из Ирана Амирреза Джалилиан. Его осудили за сотрудничество с МИ-6.

В Иране осудили на 10 лет тюрьмы ученого-ядерщика Амиррезу Джалилиана, который являлся сотрудником МАГАТЭ. 

Согласно информации медиа, Джалилиан был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. Сообщается, что Амирреза Джалилиан является известным ученым, который ранее занимал должность научного сотрудника МАГАТЭ. 

Ранее в ИРИ за передачу секретных сведений тюремные сроки получили двое граждан Франции. 40-летняя гражданка европейской страны и ее 72-летний соотечественник также обвинялись в попытках свержения государственного строя.

