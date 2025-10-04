Вестник Кавказа

Джебраильское село Хоровлу принимает новых жителей

© Фото: Trend
Сегодня в село Хоровлу в Джебраильском районе Азербайджана возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев, ранее проживавших в различных районах страны.

В село Хоровлу в Джебраильском районе Азербайджане сегодня принимают пополнение – в него возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Новых жителей уже ждут благоустроенные квартиры и полностью готовая к их возвращению современная инфраструктура, передает Trend.

Ранее все эти семьи временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Напомним, Азербайджанская армия взяла под контроль девять сел Джебраильского района 4 октября 2020 года, от оккупантов были освобождены села Кархулу, Щюкюрбейли, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхары Маралян и Деджал.

