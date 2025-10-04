Джебраильское село Хоровлу принимает новых жителей

Сегодня в село Хоровлу в Джебраильском районе Азербайджана возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев, ранее проживавших в различных районах страны.
Новых жителей уже ждут благоустроенные квартиры и полностью готовая к их возвращению современная инфраструктура, передает Trend.
Ранее все эти семьи временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Напомним, Азербайджанская армия взяла под контроль девять сел Джебраильского района 4 октября 2020 года, от оккупантов были освобождены села Кархулу, Щюкюрбейли, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхары Маралян и Деджал.