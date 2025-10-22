Вестник Кавказа

Два землетрясения произошли рано утром в Турции

Сейсмологи сообщают о двух землетрясениях, произошедших в пятницу утром в Турции. Одно из них было зафиксировано в юго-восточной части страны, а второе – в северо-восточной.

В пятницу, 24 октября, юго-восток и северо-восток Турции потрясли два землетрясения. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Сначала землетрясение произошло землетрясение в провинции Адыяман. Его магнитуда составила 3,8. Эпицентр подземных толчков располагался в районе Синджик, они были зафиксированы в 05:04 по местному времени (совпадает с московским).

Еще одно землетрясение произошло в Эрзуруме. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 3,5 в 06:07.  Их эпицентр находился в районе Паландекен.

Напомним, накануне вечером землетрясение произошло в провинции Кахраманмараш.

