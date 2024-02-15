Дагестанские борцы завоевали награды на первенстве России 

Борцы из Дагестана - обладатели четырех медалей на турнире по греко-римской борьбе в Суздале. Спортсмены завоевали одно серебро и три бронзы.

Дагестанские борцы стали участниками первенства России по греко-римской борьбе в Суздале среди спортсменов до 16 лет, сообщает пресс-служба министерства спорта Дагестана.

Так, серебряную медаль для Дагестана завоевал Мухаммад Абдулмуслимов, который выступал в категории до 41 кг.

Бронзой довольствовались Солтан Юсупов (35 кг), Ильяз Баймурзаев (44 кг) и Ризван Каирбеков (41 кг).