Вестник Кавказа

Триумфаторов чемпионата Европы по борьбе приняли в Москве

Триумфаторов чемпионата Европы по борьбе приняли в Москве
© Фото: пресс-служба спортивной борьбы Дагестана
Дагестанских борцов чествовали в столице. Спортсменов поздравил президент Федерации борьбы республики Омар Муртузалиев. Он вручил им денежные призы.

В Москве состоялась церемония чествования победителей и призеров европейского первенства по спортивной борьбе в Бухаресте.

Как сообщает РИА Дагестан, президент Федерации борьбы республики, бизнесмен Омар Муртузалиев поздравил дагестанских спортсменов с успехами на турнире.

Чемпионы и призеры получили от главы Федерации денежные призы. Муртузалиев также не оставил без внимания тех, кто из-за визовых проблем не попал на чемпионат.

Дагестанские борцы на чемпионате Европы по борьбы в Бухаресте принесли в копилку сборной России два золота, два серебра и три бронзы.

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