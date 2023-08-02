Триумфаторов чемпионата Европы по борьбе приняли в Москве

Дагестанских борцов чествовали в столице. Спортсменов поздравил президент Федерации борьбы республики Омар Муртузалиев. Он вручил им денежные призы.

В Москве состоялась церемония чествования победителей и призеров европейского первенства по спортивной борьбе в Бухаресте.

Как сообщает РИА Дагестан, президент Федерации борьбы республики, бизнесмен Омар Муртузалиев поздравил дагестанских спортсменов с успехами на турнире.

Чемпионы и призеры получили от главы Федерации денежные призы. Муртузалиев также не оставил без внимания тех, кто из-за визовых проблем не попал на чемпионат.

Дагестанские борцы на чемпионате Европы по борьбы в Бухаресте принесли в копилку сборной России два золота, два серебра и три бронзы.