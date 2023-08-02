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Борцы из Азербайджана стали триумфаторами чемпионата мира

сборная Азербайджана по греко-римской борьбе до 17 лет
© Фото: сайт федерации борьбы Азербайджана
В Стамбуле завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе среди юношей. Азербайджан завоевал на турнире две медали высшей пробы.

На прошедшем чемпионате мира среди юниоров до 17 лет в Стамбуле двое борцов из Азербайджана стали обладателями золотых медалей, сообщает пресс-служба Федерации борьбы республики.

Награды высшей пробы завоевали Туран Дашдамиров в весе до 45 кг и Роман Керимов в весе до 60 кг.

В финальной схватке Дашдамиров взял вверх над представителем России Рустамом Абациевым. Керимов в своем финале сломил сопротивление борца из Грузии Сабы Сурманидзе.

Помимо этого, борцы Микаил Исмаилов и Юсиф Ахмедли, выступавшие в весе до 92 и 65 кг соответственно, выиграли бронзовую и серебряную медали.

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