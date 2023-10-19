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Дагестан продолжает готовиться к зиме за счет федерального бюджета

Дагестан продолжает готовиться к зиме за счет федерального бюджета
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Из федерального бюджета будет выделены дополнительные средства на подготовку Дагестана к зиме. Также будут направлены средства для улучшения ситуации в области электроснабжения региона.

Глава Дагестана заявил о том, что республика получит из федерального бюджета около 1,7 млрд рублей на подготовку к холодам.

«В этом году Дагестану на подготовку к зиме выделят дополнительно 1,2 млрд рублей из федерального бюджета! Ещё более 500 млн направят из средств "Россетей". Итого у нас будет 1,7 млрд»

– Сергей Меликов

Республиканский лидер отметил, что эта сумма почти в 2 раза превышает прошлогодние дотации.

Далее Меликов подчеркнул, что также будут поступать средства для нормализации с электроснабжением региона. В заключение он выразил надежду на кардинальное улучшение ситуации в этой области.

 

 

 

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