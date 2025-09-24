Чистую воду до конца года получат десятки тысяч жителей Баксанского района

Власти Кабардино-Балкарии завершают строительство первого этапа Баксанского группового водопровода, который доставит чистую питьевую воду в дома больше 40 тысяч жителей этого района республики.

Уже до конца текущего 2025 года чистая вода придет в дома свыше 40 тыс жителей Баксанского района Кабардино-Балкарии (КБР) – ее в рамках завершения первого этапа строительства группового водопровода получат жители пяти селений, сообщили в администрации главы республики.

"Баксанский групповой водовод общей протяженностью 79 км, строят по федеральной программе "Развитие СКФО". Сейчас реализуют первый этап проекта - прокладывают более 41 км сетей, что позволит обеспечить качественным водоснабжением порядка 40 тыс. человек"

- администрация главы КБР Казбека Кокова

По завершении первого этапа строительства чистую воду получат жители селений Заюково, Атажукино, Псычох, Баксаненок и Исламей. По завершении строительства водопровод будет снабжать чистой водой около 100 тыс жителей Баксанского района, передает ТАСС.

Впрочем, и сейчас другие селения района без питьевой воды не останутся – для них строятся 12 площадок для размещения огромных емкостей с чистой водой и насосного оборудования для них, добавили в администрации.