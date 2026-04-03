Иран пропустил корабли турецких компаний через Ормузский пролив

В Турции подтвердили проход трех своих судов через Ормузский пролив. Еще какое-то количество судов ожидает возможности покинуть акваторию.

Три принадлежащих компаниям из Турции судна безопасно прошли Ормузский пролив. Об этом рассказал глава Минтранса республики Абдулькадир Уралоглу.

"С начала конфликта три наших судна, ожидавшие в Персидском заливе, смогли безопасно пройти Ормузский пролив и выйти из региона"

– турецкий министр

Он отметил, что руководство республики круглосуточно отслеживает ситуацию с судами и экипажами в регионе, координируя действия с МИД и другими министерствами.

Уралоглу также акцентировал внимание на том, что в районе пролива по-прежнему находятся другие суда турецких владельцев, для которых продолжается работа по обеспечению безопасного выхода. По его словам, с экипажами судов, которые ожидают возможности покинуть акваторию, поддерживается постоянная связь.