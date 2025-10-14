Цена на серебро побила исторический рекорд

Серебро впервые в истории стало стоить дороже $57,86 за унцию. Драгметалл дорожает на фоне дефицита предложения.

Цена на серебро в ходе торгов на спотовом рынке выросла сегодня на 2%, составив $57,86 за унцию, что стало новым историческим рекордом.

По данным экспертов рынка драгоценных металлов, рост цены на серебро фиксируется уже полтора месяца. Стоимость драгметалла с января 2025 года поднялась в два раза.

Согласно оценкам аналитиков, усиление драгметалла происходит на фоне ограниченного предложения, а также планируемом снижении процентных ставок в США.

Отметим, что цена на золото в этом году также растет рекордными темпами. В октябре драгметалл стал впервые в истории стоить дороже $4 тыс за тройскую унцию.