Вестник Кавказа

Цементовоз наехал на пожилого мужчину в Тбилиси

Цементовоз наехал на пожилого мужчину в Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Под колесами цементовоза в столице Грузии погиб мужчина. Случай произошел в одном из спальных районов города.

В Тбилиси цементовоз совершил наезд на 65-летнего местного жителя. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Случай произошел в спальном районе Вазисубани.

В результате ДТП мужчина погиб. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи. Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны.

Ведется расследование. Водителю транспортного средства грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

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