Цементовоз наехал на пожилого мужчину в Тбилиси

Под колесами цементовоза в столице Грузии погиб мужчина. Случай произошел в одном из спальных районов города.
В Тбилиси цементовоз совершил наезд на 65-летнего местного жителя. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Случай произошел в спальном районе Вазисубани.
В результате ДТП мужчина погиб. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи. Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны.
Ведется расследование. Водителю транспортного средства грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
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