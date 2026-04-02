Чечня вошла в список регионов с самой дешевой арендой домов на майские

По данным сервиса "Яндекс путешествия", Чечня вошла в тройку регионов с самой доступной арендой домов на майские праздники.
В среднем в России аренда коттеджа на сутки в период майских праздников в этом году обойдется в 7 150 рублей. В Чечне можно отдохнуть более чем вдвое дешевле.
"Среди наиболее выгодных направлений в этом году оказались Кемеровская область (2 550 рублей за ночь), Чеченская республика (3 000 рублей за ночь), Астраханская область (3 240 рублей)"
– пресс-служба "Яндекс путешествий"
Тройка наиболее востребованных направлений выглядит так:
Краснодарский край – 4 570 рублей за ночь,
Санкт-Петербург и Ленинградская область – 6 690 рублей,
Крым – 5 520 рублей.
При этом почти треть всех забронированных частных домов для отдыха в мае 2026 года приходится на Кубань, передает ТАСС.