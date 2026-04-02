Чечня вошла в список регионов с самой дешевой арендой домов на майские

Снять коттедж на майские праздники дешево в этом году можно на Кавказе – в Чечне аренда на сутки обойдется в среднем в 3 ты с рублей. Также бюджетными направлениями оказались Кемеровская и Астраханская области.

По данным сервиса "Яндекс путешествия", Чечня вошла в тройку регионов с самой доступной арендой домов на майские праздники.

В среднем в России аренда коттеджа на сутки в период майских праздников в этом году обойдется в 7 150 рублей. В Чечне можно отдохнуть более чем вдвое дешевле.

"Среди наиболее выгодных направлений в этом году оказались Кемеровская область (2 550 рублей за ночь), Чеченская республика (3 000 рублей за ночь), Астраханская область (3 240 рублей)"

– пресс-служба "Яндекс путешествий"

Тройка наиболее востребованных направлений выглядит так:

Краснодарский край – 4 570 рублей за ночь,

Санкт-Петербург и Ленинградская область – 6 690 рублей,

Крым – 5 520 рублей.

При этом почти треть всех забронированных частных домов для отдыха в мае 2026 года приходится на Кубань, передает ТАСС.