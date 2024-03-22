Вестник Кавказа

Частные гостевые дома легализуют на Кубани, Крыму и Севастополе

Номер в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Частный бизнес по сдачи остевых домов туристам начинают выводить из тени в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Основная цель данного эксперимента –  обеспечить работу гостевых домов в соответствии с законодательством

С 1 апреля в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе в экспериментальном режиме запускается проект по легализации гостевых домов. Всего планируется вывести на свет порядка 16,5 тыс. гостевых домов.

«Эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах в Краснодарском крае позволит, по оценочным расчетам, легализовать порядка 4 тыс. таких объектов, которые подпадают под критерии закона. Будем подходить к вопросу адресно»

– Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Цель эксперимента

Отмечается, что основная цель данного эксперимента – вывести гостевые дома из тени и обеспечить их работу в соответствии с законодательством. По мнению чиновников, легализация поможет улучшить качество обслуживания туристов, повысить безопасность проживания и создать прозрачные условия для предпринимателей.

Также легализация обеспечит стабильность и защиту прав собственников.

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