ЦАХАЛ по ошибке убил троих израильских заложников

Израильская армия сообщила, что ошибочно ликвидировала троих человек, которые были заложниками в секторе Газа.

Солдаты ЦАХАЛ допустили ошибку во время боевых действий в секторе Газа и ликвидировали троих израильских заложников, приняв их за опасность. Информацию об этом опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ.

"Во время боя в Эш-Шуджаии ЦАХАЛ ошибочно определил трех израильских заложников как угрозу. В результате военные открыли по ним огонь, и они были убиты"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Израильские солдаты рассказали, что в процессе обыска зачищенных районов были подозрения насчет троих убитых человек. После того как их тела вывезли в Израиль и провели экспертизу, было установлено, что это граждане страны, которые попали заложники в секторе Газа.