ЦАХАЛ нанесла удар по стратегическим объектам Хезболлы

Армия обороны Израиля ударила по складу оружия и подземному объекту Хезболлы на юге Ливана.

Руководство ЦАХАЛ объявило о нанесении ряда ударов по стратегическим объектам организации Хезболла: по подземной инфраструктуре и оружейному складу, сообщили в ее официальной пресс-службе.

"Эти объекты террористической инфраструктуры были расположены вблизи мирного населения, что является еще одним примером циничного использования "Хезболлой" ливанских гражданских лиц в качестве живого щита для своих операций"

– ЦАХАЛ

Также в сообщении подчеркнули, что деятельность Хезболлы является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

