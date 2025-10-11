Вестник Кавказа

ЦАХАЛ нанесла удар по стратегическим объектам Хезболлы

Карта Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армия обороны Израиля ударила по складу оружия и подземному объекту Хезболлы на юге Ливана.

Руководство ЦАХАЛ объявило о нанесении ряда ударов по стратегическим объектам организации Хезболла: по подземной инфраструктуре и оружейному складу, сообщили в ее официальной пресс-службе.

"Эти объекты террористической инфраструктуры были расположены вблизи мирного населения, что является еще одним примером циничного использования "Хезболлой" ливанских гражданских лиц в качестве живого щита для своих операций"

– ЦАХАЛ

Также в сообщении подчеркнули, что деятельность Хезболлы является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.
 

