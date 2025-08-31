Бывший премьер Грузии Гахария приговорен по одному из двух дел

Георгий Гахария заочно приговорен по делу о превышении должностных полномочий. Заседание по второму делу состоится сегодня.

Экс-премьеру Грузии Георгию Гахария предъявлены обвинения по двум уголовным делам о превышении должностных полномочий, имевшим отношение к событиям лета 2019 года. В связи с пребыванием подсудимого в Германии с июня 2025 года, он арестован заочно на время следствия, рассказал генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе.

Привлечение Гахария к ответственности связано с расследованием периода, когда он занимал пост министра внутренних дел. Прокуратура рассматривает два эпизода лета 2019 года: июньские протесты в Тбилиси и установку полицейского поста у села Чорчана.

Во время акции, состоявшейся в ночь с с 20 на 21 июня 2019 года, полиция, действиями которой во время народных волнений руководил Гахария, допустила применение чрезмерной силы к участникам протеста у здания парламента в Тбилиси. Сотрудники силовых структур жестко разогнали протестующих, применив слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, двое из которых частично лишились зрения.

В 2024 году Европейский суд по правам человека выявил несоблюдение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека о запрете пыток. Страсбургский суд также признал расследование, проведенное в год событий неэффективным, обязав власти Грузии провести повторные следственные мероприятия с участием потерпевших.

Сам обвиняемый ранее выступал с заявлением о полном осознании ответственности за произошедшее, при этом подчеркивая, что действовал в рамках закона. Гахария также выражал готовность содействовать расследованию.

Второе дело, обвинение по которому еще не было выдвинуто, касается установки полицейского поста в августе 2019 года близ села Чорчана Хашурского района и села Цнелиси с целью усилить контроль на границе с Южной Осетией, что способствовало значительному напряжению между Грузией и Южной Осетией.

Георгий Гахария занимал пост премьер-министра Грузии с сентября 2019 по февраль 2021 года. Он ушел в отставку на фоне разногласий с коллегами по партии "Грузинская мечта" по вопросу ареста оппозиционера Ники Мелия. После ухода из власти создал собственную партию "За Грузию".

В начале лета 2025 года Гахария выехал за пределы Грузии и на данный момент проживает в Германии, где получил политическое убежище. Задержание бывшего премьера возможно лишь при возвращении на родину, так как согласно нормам международного права он не подлежит экстрадиции.