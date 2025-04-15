Вестник Кавказа

Борец из Азербайджана завоевал золото чемпионата Европы

Васиф Багиров
© Фото: сайт Федерации борьбы Азербайджана
Васиф Багиров из Азербайджана стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе. В финальной схватке он одолел грузина Нику Зангаладзе.

Васиф Багиров из Азербайджана стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе. В финальной схватке он одолел грузина Нику Зангаладзе.

Борец из Азербайджана Васиф Багиров завоевал золотую медаль чемпионата Европы (U-20) по греко-римской борьбе, который завершается в Италии. 

В финальной схватке Багиров оказался сильнее грузина Ники Зангаладзе, несмотря на преимущество оппонента в первом периоде. 

Отметим, что на европейском первенстве минувшего года Багиров добыл серебряную медаль. 

Серебро азербайджанской сборной принес Мурадхан Омаров, который также встретился в финале с грузинским борцом, однако  Давид Чечелашвили оказался сильнее – 0:10. 

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