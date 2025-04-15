Борец из Азербайджана завоевал золото чемпионата Европы

Васиф Багиров из Азербайджана стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе. В финальной схватке он одолел грузина Нику Зангаладзе.
Васиф Багиров из Азербайджана стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе. В финальной схватке он одолел грузина Нику Зангаладзе.
Борец из Азербайджана Васиф Багиров завоевал золотую медаль чемпионата Европы (U-20) по греко-римской борьбе, который завершается в Италии.
В финальной схватке Багиров оказался сильнее грузина Ники Зангаладзе, несмотря на преимущество оппонента в первом периоде.
Отметим, что на европейском первенстве минувшего года Багиров добыл серебряную медаль.
Серебро азербайджанской сборной принес Мурадхан Омаров, который также встретился в финале с грузинским борцом, однако Давид Чечелашвили оказался сильнее – 0:10.