Более 1,1 тыс фур насчитывает очередь на Верхнем Ларсе

Очередь из более чем 1,1 тыс транзитных грузовиков собралась у российско-грузинской границы в пункте пропуска Верхний Ларс, такое сообщение распространила пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.
В ведомстве уточнили, что ограничений на перемещение транзитных автомобилей по Военно-Грузинской дороге, а также по Транскаму, нет.
"На территории республики в настоящее время ждут своей очереди на проезд через государственную границу МАПП "Верхний Ларс" 1150 единиц большегрузного автотранспорта"
– пресс-служба
В ведомстве уточнили, что 860 фур ждут проезда на специализированных стоянках. Их загруженность поручил проконтролировать глава республики Сергей Меняйло.
По данным ЦОДД, в электронной очереди на данный момент находятся 2031 автомобиль.