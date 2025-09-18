Более 1,1 тыс фур насчитывает очередь на Верхнем Ларсе

В пункте пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии, по данным правительства Северной Осетии, скопилось более 1,1 тыс большегрузов.

Очередь из более чем 1,1 тыс транзитных грузовиков собралась у российско-грузинской границы в пункте пропуска Верхний Ларс, такое сообщение распространила пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

В ведомстве уточнили, что ограничений на перемещение транзитных автомобилей по Военно-Грузинской дороге, а также по Транскаму, нет.

"На территории республики в настоящее время ждут своей очереди на проезд через государственную границу МАПП "Верхний Ларс" 1150 единиц большегрузного автотранспорта"

– пресс-служба

В ведомстве уточнили, что 860 фур ждут проезда на специализированных стоянках. Их загруженность поручил проконтролировать глава республики Сергей Меняйло.

По данным ЦОДД, в электронной очереди на данный момент находятся 2031 автомобиль.