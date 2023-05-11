Бизнесмены из Московской области посетят осенью Азербайджан

Подмосковные предприниматели в скором времени могут посетить Азербайджан в рамках бизнес-миссии. Деловая поездка состоится уже этой осенью.
Предприниматели из Подмосковья примерно через четыре месяца отправятся с бизнес-миссией в Азербайджан. Ее организатором намерен выступить Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, пишут СМИ.
В ходе деловой поездки, запланированной на сентябрь, российские предприниматели смогут представить свою продукцию местным потенциальным покупателям.
Помимо этого, у них будет возможность поучаствовать в b2b-встречах в двустороннем и многостороннем формате.