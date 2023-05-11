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Бизнесмены из Московской области посетят осенью Азербайджан

Бизнесмены из Московской области посетят осенью Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Подмосковные предприниматели в скором времени могут посетить Азербайджан в рамках бизнес-миссии. Деловая поездка состоится уже этой осенью.

Предприниматели из Подмосковья примерно через четыре месяца отправятся с бизнес-миссией в Азербайджан. Ее организатором намерен выступить Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, пишут СМИ.

В ходе деловой поездки, запланированной на сентябрь, российские предприниматели смогут представить свою продукцию местным потенциальным покупателям.

Помимо этого, у них будет возможность поучаствовать в b2b-встречах в двустороннем и многостороннем формате.

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