Бизнесмены из Московской области посетят осенью Азербайджан

Опубликовано: 17:56, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подмосковные предприниматели в скором времени могут посетить Азербайджан в рамках бизнес-миссии. Деловая поездка состоится уже этой осенью.

Предприниматели из Подмосковья примерно через четыре месяца отправятся с бизнес-миссией в Азербайджан. Ее организатором намерен выступить Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, пишут СМИ.

В ходе деловой поездки, запланированной на сентябрь, российские предприниматели смогут представить свою продукцию местным потенциальным покупателям.

Помимо этого, у них будет возможность поучаствовать в b2b-встречах в двустороннем и многостороннем формате.