Белый дом опроверг визит Вэнса в Израиль

Визит вице-президента США Вэнса в Израиль не состоится, заявили в Белом доме. Ранее СМИ сообщили о том, что американская администрация готовит поездку политика, намеченную на 20 мая.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не планирует визит в Израиль 20 мая, о чем ранее писали СМИ, заявили в Белом доме.

"Несмотря на обсуждения возможности визита, вице-президент вернется с интронизации Папы Римского сразу в Соединенные Штаты"

- Белый дом

Ранее израильские СМИ сообщили о том, что Белый дом согласовывает с руководством Израиля визит Джей Ди Вэнса. Ожидалось, что он посетит еврейское государство после церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV, что состоялась сегодня в Ватикане.

Стоит отметить, что не так давно в Израиле побывал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. В рамках визита он встретился с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху.