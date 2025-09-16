Беларусь подпишет новые соглашения с Казахстаном

В столице Казахстана Астане сегодня стартовало очередное заседание Казахстанско-Белорусского делового совета, в котором принимают участие премьер-министры двух стран, а также представители их бизнес-сообществ.

Столица Казахстана Астана сегодня принимает пятое по счету заседание Казахстанско-Белорусского делового совета, в работе которого участвуют представители бизнес-сообщества двух стран, а также премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и его белорусский коллега Александр Турчин. Ожидается, что между казахстанскими и белорусскими предпринимателями будут подписаны соглашения на $40 млн, сообщил председатель внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков.

"Это производство шин, это контракты в области промышленной кооперации. Это соглашения по развитию мебельной промышленности, кабельной продукции и так далее"

- Мурат Каримсаков

Все производства будут локализованы в Казахстане, в целом товарооборот между странами за 7 месяцев 2025 года превысил $612,2 млн, показав рост по сравнению с минувшим 2024 годом на 14,5%, отметил председатель внешнеторговой палаты Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

"Сегодня планируется подписание 11 документов, но вообще на полях визита премьер-министра Беларуси подписывается 21 соглашение и контракты на общую сумму порядка $160 млн"

- председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов

Соглашения направлены на сотрудничество в поставках мясной продукции, производстве и дистрибуции продуктов питания, а также взаимодействие в семеноводстве и выращивании агрокультур, добавил чиновник.