Баку заявил о готовности предоставить Москве и Киеву площадку для переговоров

В Азербайджане заявили, что Россия и Украина могут провести переговоры в Баку. Там напомнили, что город стал дипломатической столицей всего Каспийского региона.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев сообщил, что российско-украинские переговоры могут состояться в Баку, если в Москве и Киеве выразят такую готовность.

"Если наши друзья и партнеры захотят встретиться в Баку, мы будем рады их принять. Мы приглашаем всех, но не можем никого принуждать. Инициатива должна исходить от них"

- Хикмет Гаджиев

Он подчеркнул, что Баку уже стал дипломатической столицей всего Каспийского региона. Гаджиев напомнил о переговорах между Израилем и Турцией, а также между Сирией и Израилем.

Помимо этого, помощник заявил, что в прошлом Баку проводил стратегические обсуждения между Россией и США по системам противоракетной обороны, а также переговоры Москвы и НАТО.