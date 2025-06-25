Вестник Кавказа

Баку выразил соболезнования Ираку из-за трагедии в Куте

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В дипведомстве Азербайджана выразили соболезнования Ираку в связи с пожаром в городе Кут.

МИД Азербайджана выразил соболезнования Ираку в связи с трагическими событиями в городе Кут, где произошел пожар, унесший жизни 50 человек. 

"Глубоко опечалены трагической гибелью людей в результате пожара в торговом центре в иракском городе Кут. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также правительству и народу дружественного Ирака. Желаем терпения и сил всем скорбящим и скорейшего выздоровления пострадавшим"

– МИД Азербайджана

Отметим, что трагедия произошла вечером 16 июля. Здание торгового комплекса в городе Кут загорелось, огонь быстро распространился, многие посетители не успели спастись. В Ираке объявили трехдневный траур, обстоятельства трагического происшествия расследуются.

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