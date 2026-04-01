Баку анонсировал новый визит представителей Армении в Азербайджан

Представители гражданского общества Армении в самом скором времени совершат визит в Азербайджан, рассказал основной координатор инициативы "Мост мира" Фархад Мамедов.

Соответствующее заявление он сделал во время общественной дискуссии, которая прошла в Баку в рамках инициативы "Привлечение женских и молодежных организаций Азербайджана к мирному процессу: инициатива "Мост мира". В ней принимали участие участники инициативы из женских и молодежных организаций.

Фархад Мамедов подчеркнул, что после августовской встречи контактов на высшем уровне между Баку и Ереваном стало значительно больше, реализованы первые шаги в области экономики, как прямыми путями, так и через альтернативные каналы.

Кроме того, отметил он, ведется активное обсуждение готовности гражданского общества к миру.

"Представители гражданского общества Азербайджана и Армении поддерживали определенные контакты с первых дней конфликта. Этот процесс сначала проходил в рамках небольших групп, но впоследствии круг деятельности расширился"

– Фархад Мамедов

Он пояснил, что в данный момент организатором всех встреч выступает государство, институциональные механизмы для сотрудничества пока не созданы. После того, как будет подписано мирное соглашение, а двусторонние отношения полностью сформированы, планируется запустить более системные механизмы такой поддержки.

"В ближайшее время планируется проведение следующей встречи, ожидается визит армянской стороны в Азербайджан. Во время встречи позиция гражданского общества Азербайджана будет представлена другой стороне, а также будут обсуждены возможные направления сотрудничества"

– Фархад Мамедов