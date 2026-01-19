Азербайджанский арбитр назначен на матч Лиги Европы

Бригада арбитров из Азербайджана получила ответственное назначение на футбольный матч Лиги Европы "Янг Бойз" – "Лион". Игра пройдет 22 января.
Азербайджанский арбитр ФИФА Алияр Агаев рассудит швейцарский "Янг Бойз" и французский "Лион", которые встретятся в матче общего этапа Лиги Европы.
В состав судейской бригады также вошли Зейнал Зейналов и Акиф Амиралов. Турал Гурбанов будет помогать в роли четвертого арбитра.
Отметим, что Агаев обслуживает международные матчи с 2013 года. Он стал первым футбольным судьей из Азербайджана, который был назначен на игру Лиги чемпионов УЕФА.