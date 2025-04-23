Азербайджан заинтересован в покупке газовой электростанции в Турции

Компания SOCAR намерена обзавестись газовой электростанцией в Турции. Сумма сделки может составить четверть миллиарда долларов.
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) хочет приобрести газовую электростанцию в Турции, которая работает на природном газе. Об этом сообщают турецкие средства массовой информации.
По данным Bloomberg HT, речь идет о покупке Центрально-Анатолийской газовой тепловой электростанции, принадлежащей компании Gama Enerji A.S. Ее мощность составляет 870 МВт.
Сумма сделки может составить $225-250 млн.
Источники отмечают, что SOCAR пока не представила юридически обязывающего предложения.