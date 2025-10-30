Азербайджан стал членом комитета ЮНЕСКО

Сегодня Азербайджан вошел в число членов Межправительственного комитета ЮНЕСКО по содействию возвращению культурных ценностей.
В ходе 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде Азербайджан избрали в члены одного из комитетов ЮНЕСКО, сообщает МИД АР.
В частности, Азербайджанская Республика вошла в состав Межправкомитета по содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения (ICPRCP) на 2025–2029 годы.
"Это избрание является высокой оценкой принципиальной позиции Азербайджана в деле защиты и восстановления культурного наследия и его активных инициатив на международном уровне"
– МИД Азербайджана