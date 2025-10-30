Вестник Кавказа

Азербайджан стал членом комитета ЮНЕСКО

Азербайджан стал членом комитета ЮНЕСКО
© Фото: ЮНЕСКО
Сегодня Азербайджан вошел в число членов Межправительственного комитета ЮНЕСКО по содействию возвращению культурных ценностей.

В ходе 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде Азербайджан избрали в члены одного из комитетов ЮНЕСКО, сообщает МИД АР.

В частности, Азербайджанская Республика вошла в состав Межправкомитета по содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения (ICPRCP) на 2025–2029 годы.

"Это избрание является высокой оценкой принципиальной позиции Азербайджана в деле защиты и восстановления культурного наследия и его активных инициатив на международном уровне"

– МИД Азербайджана

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
775 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.