Азербайджан развивает связи с Россией и другими соседями – Гаджиев

Хикмет Гаджиев заявил, что отреагировал на слухи об участии США в Зангезурском коридоре. Он добавил, что Азербайджан развивает связи с Россией, Ираном и Грузией.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев прокомментировал слухи об участии США в проекте Зангезурского коридора.

Он отметил, что данный вопрос должна решить армянская сторона. Гаджиев сообщил, что сотрудничество Еревана с американскими компаниями является личным делом.

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан сегодня проводит свою работу, расширяет транспортные связи и контакты с Россией, Грузией и Ираном, что будет полезно для всего региона.