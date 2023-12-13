Азербайджан рассмотрит все заявки по реинтеграции от армян

Власти Азербайджана рассмотрят все заявки от по реинтеграции от армян. Для этого уже создана необходимая правовая база.

Азербайджан готов рассматривать все соответствующие заявки армян по вопросу реинтеграции, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан находится в процессе возвращения одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома, и они были лишены этого права более 30 лет. Однако, тем временем, были армяне, которые решили покинуть Карабах, несмотря на то, что мы призывали их остаться. Азербайджан обеспечивает все возможности, включая безопасность, для их возвращения»

– Хикмет Гаджиев

Далее он напомнил, что по этой причине был создан электронный портал для подачи заявок на получение гражданства.

«Во-первых, мы должны определить, что для возвращения армян должна существовать надлежащая правовая база. Одним из основных предварительных условий здесь является принятие гражданства Азербайджана и проживание в соответствии с законами и нормативными актами Азербайджана» – Хикмет Гаджиев

Далее он подчеркнул, что власти Азербайджана дали понять, что в каждом конкретном случае будут рассматриваться и обрабатываться все юридические заявления.

В заключение Гаджиев напомним, что Баку готов заключить мирный договор с Арменией.

Кроме того, он обратил внимание на то, что последние три месяца стали самым спокойным периодом в истории армяно-азербайджанских отношений с момента обретения независимости двумя странами.