ООН поддержит Азербайджан и Армению в установлении мира

Официальный представитель ООН завил, что организация готова оказать содействие в заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Организация Объединенных Наций выразила поддержку Азербайджану и Армении в развитии мирного диалога и установлении стабильных отношений. Такое заявление сделал официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик.

Он рассказал, что ООН не будет выступать в роли главного миротворца, но поддержит уже имеющиеся договоренности.

"ООН не нужно везде играть ведущую роль в решении вопросов мира и безопасности. Мы знаем, что в решении вопросов между Азербайджаном и Арменией другие страны уже взяли на себя инициативу по поиску мирного решения. Генеральный секретарь не хочет быть вовлеченным во что-то только ради того, чтобы быть вовлеченным и, возможно, усложнить ситуацию. Однако мы всегда готовы поддержать уже существующие рамки"

- Стефан Дюжаррик

Кроме того, представитель ООН считает, что Азербайджан и Армения за последнее время сделали значительный прорыв в этом направлении.