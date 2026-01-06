Азербайджан передал Армении четверых армянских граждан

Сегодня азербайджанская сторона переправила в Армению четверых ее граждан, ранее задержанных азербайджанскими правоохранителями при различных обстоятельствах, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Находившиеся в Баку Геворг Суджян, Давид Давтян, Виген Эулджекджян и Вагиф Хачатрян переданы армянской стороне. Их перевезли через мост на реке Хакари и передали представителям соответствующих структур Армении"

- Никол Пашинян

По результатам предварительного медицинского осмотра все возвращенные граждане страны не имеют проблем со здоровьем, как удовлетворительное оценивается и состояние пожилого Вагифа Хачатряна, отметил премьер, пообещав чуть позже представить дополнительные подробности, передает Sputnik Армения.

По информации армянских СМИ Суджян, Давтян и Эулджекчян были задержаны азербайджанскими правоохранителями в 2020 году на следующий день после подписания трехстороннего заявления, положившего конец 44-дневной войне. Что касается Хачатряна, он был переправлен в Баку в августе 2023 года после того, как был задержан после выезда из освобожденного азербайджанскими войсками Ханкенди в Ереван на машине Красного Креста.