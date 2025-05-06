Азербайджан на четверть нарастил торговлю с Китаем

За первое полугодие текущего 2025 года торговый оборот между Азербайджаном и Китаем вырос больше чем на четверть, до 2,1 миллиарда долларов – прирост составил 27,6 %.

Торговля между Азербайджаном и Китаем неизменно растет – только за первое полугодие текущего 2025 года она выросла на 27,6%, до $2,1 млрд, сообщили в Государственном таможенном комитете страны.

Положительное сальдо составило $451,4 млн, а торговый оборот Азербайджана с Поднебесной составил 8,56% от общего торгового оборота страны, что позволило Китаю занять четвертую позицию среди стран, с которыми Азербайджан ведет наиболее активную торговлю, передает Trend.

При этом львиную долю торгового оборота между странами занимает китайская продукция - из Китая в Азербайджан было выполнено импортных операций на $2 млрд, что больше прошлогодних показателей в 1,3 раза - на $415,7 млн, что вывело Китай в лидеры по поставкам своей продукции.

Всего за 1-е полугодие текущего 2025 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $24,4 млрд, продемонстрировав рост на 12.1% или на $2,632 млрд по сравнению с тем же периодом минувшего 2024 года.

Экспорт составил $12,878 млрд внешнеторгового оборота, импорт - $11,522 млрд.